13-Jährige ermordet: Laute Rufe nach Abschiebungen

Der Fall einer in Wien-Donaustadt aufgefundenen getöteten 13-Jährigen lässt Rufe nach Abschiebungen der Täter - und integrationsunwilligen Afghanen generell - laut werden. Mit Blick auf die beiden Tatverdächtigen, zwei amtsbekannten jungen Afghanen, hat Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag deutliche Worte gefunden: „Sollten die Vorwürfe stimmen, werden wir weiter konsequent nach Afghanistan zurückschieben.“ Seine Botschaft an alle, die in Österreich bleiben wollen: „Man muss sich integrieren und an die Gesetze halten. Die, die das nicht tun, werden abgeschoben!“ Kanzler Sebastian Kurz sprach sich für „ein konsequentes Vorgehen aus, die FPÖ fordert indes gleich eine “Abschiebeoffensive nach Afghanistan".