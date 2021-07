Die „Krone“ sucht die schönsten Gärten Österreichs

Der Sommer ist die Jahreszeit, während der die Gärten in Ihrer vollsten Pracht erblühen und Hobby- sowie Profigärtner sich die Ergebnisse der monatelangen harten Arbeit anschauen können; egal ob es sich um Hobbygärtner, welche sich eine kleine Parzelle gepachtet haben, um den eigenen Garten im Hinterhof handelt oder um kleine Community Gartenprojekte in den Städten. Wir wollen wissen, wie prachtvoll die Gärten in Österreich derzeit erblühen!