Freiluftbühne in St. Andrä: Dinner für Spinner

Eine köstliche Komödie hat Schwab für die Premiere am See ausgewählt: In „Dinner für Spinner“ von Francis Veber laden Peter und seine Freunde Schwachköpfe zum Essen ein, um sich über diese lustig zu machen. An jenem Abend aber kann sich Peter wegen eines Hexenschusses kaum bewegen, sein Spinner Frank stellt sich hilfsbereit, wenn auch etwas unbeholfen heraus. Und zu helfen gibt es genug: Peters Frau Christine - Nicole Radeschnig - verlässt ihn, seine Geliebte Marlene - Sandra Pascal - will ihn endlich für sich haben. In weiteren Rollen Peter Kowal und Stefan Ofner.