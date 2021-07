Impfen: Karte zeigt Fortschritt in Wiens Bezirken

Basis für die Karte sind Zahlen aus dem Gesundheitsministerium. In den sozialen Medien wurde ausführlich über die Ursachen diskutiert: Ein Grund ist sicher, dass Bezirke mit einem höheren Durchschnittsalter einen Vorteil hatten, weil ihre Bewohner schneller Impftermine erhalten haben. Was auffällt: Bezirke mit geringerem Durchschnittseinkommen liegen eher am Ende der Skala.