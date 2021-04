Kurz: Anschober „opferte sich für unser Land auf“

Mit eindrucksvollen Worten und teilweise unter Tränen (siehe auch Video oben) hat Rudolf Anschober (Grüne) am Dienstag seinen Rücktritt als Gesundheitsminister bekannt gegeben. „Ich will mich nicht kaputtmachen“ und „Ich habe mich überarbeitet“ waren nur einige der genannten Gründe, er habe sich auch alleingelassen gefühlt. Reaktionen vom Bundespräsidenten abwärts ließen nicht lange auf sich warten - und waren geprägt von Dank, Respektsbekundung und Genesungswünschen für Anschober. So sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Anschober habe sich „in den vergangenen 16 Monaten für unser Land aufgeopfert“.