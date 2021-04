Anschober-Rücktritt „bedauerlich und verständlich“

„Wir sind keine Maschinen“

Am Beispiel des Gesundheitsministers werde wieder einmal deutlich, dass „wir alle keine Maschinen sind. Wir sind Menschen. Es ist bemerkenswert, dass er die Reißleine gezogen hat“, so Kaiser am Dienstag. Der Kärntner Landeshauptmann meint auch, dass teils sogar der Eindruck entstanden sei, Anschober wäre von der Regierungsspitze ohne nötige Rückendeckung alleine gelassen worden.