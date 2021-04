Die Zukunft Anschobers? „Werde Roman schreiben“

Am Ende seines emotionalen Abgangs ein Blick in die Zukunft: Zunächst, so Anschober, wolle er sich erholen, das hätten ihm auch seine Ärzte geraten. Konkrete Pläne für die Zeit nach seiner Erholung habe er „noch nicht“. Er werde sein Wissen und seine Kompetenz aus jahrelanger Regierungstätigkeit - Anschober war früher Landesrat in Oberösterreich - aber weitergeben.