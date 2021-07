„Raser-Paket“ bringt jetzt deutlich höhere Strafen

Was das „Raser-Paket“ angeht, werden die Strafen nach oben gedrückt, von 70 auf 150 Euro bei plus 30 km/h. Die Mindeststrafen bei noch weitergehenden Vergehen (plus 40 km/h im Ort, 50 km/h Freiland) werden von 150 auf 300 und die Höchststrafen von 2180 auf 5000 Euro angehoben.