Experten warnen Johnson vor „Experiment“

Trotz der steigenden Infektionszahlen und der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in seinem Land hält der britische Premier Boris Johnson an seinen Öffnungsplänen fest: Am 19. Juli sollen alle Corona-Regeln aufgehoben werden. Dies wird neben der Opposition auch von Experten massiv kritisiert. In einem offenen Brief haben nun mehr als 100 Wissenschaftler und Mediziner die Öffnungspolitik der Regierung in London als „gefährliches und skrupelloses Experiment“ bezeichnet.