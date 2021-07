Briten haben höchsten Corona-Tageswert seit Jänner

Sie ist inzwischen für fast alle Coronavirus-Fälle im Vereinigten Königreich verantwortlich. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Menschen in einer Woche, stieg auf 256,2. In Österreich liegt dieser Wert bei 6,7. Der britische Premierminister Boris Johnson will trotzdem am 19. Juli alle Corona-Regeln aufheben. Am Mittwoch stellte sich der Regierungschef einem Parlamentsausschuss, dabei wich Johnson vielen Fragen der Abgeordneten aus. Angesprochen auf die Ankündigung, dass sich vom 16. August an Kontakte von Covid-Infizierten nicht mehr tagelang selbst isolieren müssen, betonte Johnson, die Strategie sei, mehr zu testen als zu isolieren.