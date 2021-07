Stögmüller: „Hätte noch zum Wirten gehen können“

Der Ärger in den anderen Fraktionen über den freiheitlichen Abgeordneten ist groß. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) bezeichnete dessen Verhalten etwa als „verantwortungslos“. Es habe sich gezeigt, dass „schon ein Einzelner wirklich seine Mitmenschen massiv in Gefahr bringen“ könne, so die Ministerin im ORF-„Report“ am Dienstag.