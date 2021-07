Hafenecker Corona-positiv: Hektik in Innenpolitik

Am Tag der letzten U-Ausschusssitzung am vergangenen Donnerstag habe Hafenecker in der Früh einen Gurgeltest gemacht, das positive Ergebnis kam erst am Freitag, berichtet die APA. In der Zwischenzeit war Hafenecker im Ausschuss und im Studio von Puls 4, teilte ein Sprecher der FPÖ mit. Ermittelt werden muss jetzt, wer Kontaktperson 1 und wer Kontaktperson 2 ist. Nach APA-Informationen gelten Geimpfte und jene, die eine FFP2-Maske getragen haben, nur als K2.