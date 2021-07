Zwei Frauen auf dem Monte Rosa in Italien erfroren

Drama am Berg: Zwei italienische Bergsteigerinnen sind auf dem Monte Rosa erfroren. Sie waren am Samstag wegen schlechten Wetters unter der Vincent-Pyramide, einem 4215 Meter hohen Gipfel im südlichen Teil des Monte Rosa, in Schwierigkeiten geraten und hatten telefonisch Hilfe gerufen. Teams des Bergrettungsdienstes im Aostatal starteten eine Suchaktion, die jedoch vom schlechten Wetter behindert wurde.