Drogen waren in Spielzeug-Paketen versteckt

Arbeitslosengeld aufgebessert

Bei einem koordinierten Einschreiten am 10. März 2021 konnte der ältere der beiden, der sich sein Arbeitslosengeld mitunter auch als führerscheinloser Pizzalieferant aufbesserte, gegen 5 Uhr observiert werden, als er gerade die Wohnung seines Lieferanten in einem Vöcklabrucker Mehrparteienhaus verließ. Er wurde im Ortsteil Schalchham angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Während einer der Beamten die Beifahrertüre öffnen wollte, gab der Mann Vollgas, sodass der Beamte mitgerissen wurde, zu Sturz kam und dabei leicht verletzt wurde. Danach flüchtete er mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch das Ortsgebiet von Schalchham Richtung Regau. In einer Kurve verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug, kam rechts von der Fahrbahn ab, rutschte über eine Böschung, wurde wieder retour geschleudert und kam mit gebrochener Achse auf der Straße zum Stillstand. Damit nicht genug, setzte er die Flucht weiter zu Fuß fort und versteckte sich in einem Gebüsch in der Nähe des Unfallorts.