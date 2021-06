Präsident der Seychellen auf Klima-Tour in Hofburg

Premiere in der Geschichte unseres Landes: Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch den Präsidenten der Republik Seychellen, Wavel John Charles Ramkalawan, zu einem Staatsbesuch in Wien empfangen. Im Mittelpunkt stand der Kampf gegen den Klimawandel. „Auf den ersten Blick mögen das Alpenland Österreich und die Inselnation Seychellen vielleicht wenig gemeinsam haben. Von der Klimakrise sind wir jedoch beide in der einen oder anderen Art betroffen“, so Van der Bellen. Es war der erste Besuch eines seychellischen Präsidenten in Österreich.