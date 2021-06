Für Klimaschutz sind weit mehr Taten nötig

Hitze, Trinkwassermangel, Massenflucht wegen Dürren, Überflutungen von Küstenstädten und noch mehr Artensterben benennt der Weltklimarat als Folgen eines Verfehlens des Ziels, die Erderwärmung mit 1,5 Grad zu begrenzen. Kaineder meint daher, es müsse viel mehr Geld in Klimaschutz-Projekte fließen, und alle politischen Entscheidungen müssten einem „Klimacheck“ unterzogen werden. In Oberösterreich müsse gezielt in ökologische Projekte investiert werden, um unser Bundesland wieder zum Vorreiter bei Energiewende und Klimaschutz zu machen, so Kaineder.