Arnold Schwarzenegger radelte durch Wiener City

Der Schutz der Umwelt ist für Arnold Schwarzenegger ein Herzensprojekt. Kein Wunder, dass er sich nicht zweimal bitten ließ und heuer erneut zum „Austrian World Summit“ nach Österreich reiste. Am Mittwoch landete der Hollywoodstar gemeinsam mit Freundin Heather Milligan in Wien. Kurz nach seiner Ankunft schwang sich der „Terminator“ aufs Radl und kurvte sichtlich entspannt durch die Innenstadt. Am Abend wird er Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu einem Dinner im Haus des Meeres treffen. „Es ist fantastisch, wieder in Wien zu sein“, so Schwarzenegger.