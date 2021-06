„Alarmierend“ viele Tattoofarben sind „schädlich“

Nickel und Chrom in allen Proben gefunden

Spuren der oft unverträglichen Metalle Nickel und Chrom wurden in allen Proben gefunden. Mehrere Pigmente, die entweder verboten oder als bedenklich eingestuft sind, wurden in 61 Prozent der untersuchten Farben festgestellt. Arsen, Quecksilber und Blei förderten die Chemiker in jeweils einer Probe zutage.