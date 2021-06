Polizeibegleitung! Löw verlässt Flieger als Erster

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nach ihrem Aus bei der Europameisterschaft wieder in Deutschland. Um kurz vor 1.00 Uhr landete am Mittwoch die DFB-Chartermaschine in Nürnberg. Der scheidende Bundestrainer Joachim Löw verließ den Flieger als Erster. Danach begleitete die Polizei die deutsche Mannschaft bis zum EM-Quartier. Im Video sehen Sie, was Interwetten-Experte Lothar Matthäus zum Aus des DFB-Teams zu sagen hat.