„Three Lions“ verjagen Deutschland aus der EM!

Statt wie stolze Löwen agierten Raheem Sterling und Co. in den Anfangsminuten wie Miezekätzchen - beinahe wie zu besten Zeiten dominierte das im 3-4-1-2 aufgelaufene Deutschland mit Ballbesitz-Fußball (64:36 Prozent!). Sehr auffällig in dieser Phase: Leon Goretzka, der erst mit einem Distanzschuss England-Goalie Jordan Pickford prüfte (4.) und dann per Gelb-Foul durch Declan Rice einen Freistoß an der Strafraum-Grenze herausholte (8.).