Auto-Käufer müssen lange auf neue Pkw warten

Größerer Engpass bei Hybrid-Modellen

Die Situation macht auch Adolf Seifried, Sprecher des Fahrzeughandels in der Wirtschaftskammer Oberösterreich, unrund. „Selbst bei Standardware müssen sich Käufer bis Mitte nächsten Jahres gedulden“, erzählt er. Seifried sieht vor allem einen enormen Engpass bei Hybrid-Modellen, also Autos bei denen Elektro-Antrieb und der klassische Verbrennermotor kombiniert sind. Hybrid-Fahrzeuge haben noch mehr Elektronik verbaut, hier wirkt sich der weltweit grassierende Chipmangel noch schlimmer aus, sinniert er. Was tun die Kunden? „Sehr viele nehmen dann stattdessen einfach einen normalen Benziner oder Diesel“, sagt Seifried.