Blendgranate im „Smartphone-Design“ enthüllt

Sicherungsring und Kipphebelzünder wurden einer Mitteilung des Unternehmens nach in das eckige Gehäuse von den Ausmaßen eines Mobilfunktelefons eingelassen. Das neuartige Smartphone-Design soll gleich mehrere Vorteile bieten. So lässt sich die rund 350 Gramm schwere, 110 mm lange, 68 mm breite und 20 mm hohe Blendgranate sehr ergonomisch in der taktischen Einsatzausrüstung unterbringen und transportieren. Ebenso könne sie bei Undercover- oder Personenschutzeinsätzen in Zivilkleidung „diskret mitgeführt werden“, betont Rheinmetall.