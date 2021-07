Mit Gefühl: Spaß an der Bewegung und Spaß am Sex

Viele Erwachsene erinnern sich an die Teamfindung in Turnen während ihrer Kindheit noch heute mit großen Schamgefühlen. Ein junger Sportlehrer hat mir vor einiger Zeit bestätigt, dass immer noch Kinder wie früher in zwei Teams gewählt werden. Die beliebten Kinder zuerst. Die weniger beliebten oder unsportlichen zuletzt. Auch das körperliche Scheitern an einem sportlichen Ziel, während alle anderen zuschauen, ist nicht unbedingt geeignet dafür, Kindern und Jugendlichen zu mehr Spaß an Bewegung zu verhelfen. Dazu kommen vielleicht unangenehme Erlebnisse in der Umkleidekabine, wenn Sportlehrerinnen und -lehrer bereits in der Pause sind. Betroffene Kinder beginnen deshalb oft im Jugendalter, sich mit Ausreden aus dem Turnunterricht zu stehlen. Die negativen Bewegungserfahrungen haben sich dann bereits eingeprägt.