Immer mehr Kinder können nicht schwimmen

Die Hitzewelle hat Österreich voll im Griff. Groß und Klein flüchten zahlreich in Freibäder und in Seen, um sich an diesen Tropentagen etwas Abkühlung zu verschaffen. Doch ist der unbeschwerte Freizeitspaß getrübt, denn immer mehr Kinder und Jugendliche können hierzulande nicht schwimmen. Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass Schwimmstunden und der Schwimmunterricht in den Volksschulen nicht stattfinden konnten. In Österreich sterben jährlich zwischen 22 und 47 Personen an den Folgen eines Ertrinkungsunfalles.