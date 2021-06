Orthopädie und Unfallchirurgie nun in einer Hand

An der neuen Schwerpunktabteilung „Orthopädie und Unfallchirurgie“ werden jene Patienten und Patientinnen versorgt, die gesundheitliche Probleme am Bewegungsapparat haben. Dazu zählen Unfall- und Sportverletzungen ebenso wie Erkrankungen, die durch Abnutzung, Verschleiß und Alterung entstehen. Weil die Ausbildung der Assistenzärzte in diesen beiden Fächern bereits seit einigen Jahren zusammengeführt worden ist, wurden nun auch die entsprechenden Abteilungen zusammengelegt. Der Umstrukturierungsprozess wurde Ende 2019 gestartet - mit etlichen Herausforderungen. Schließlich war im vergangenen Jahr auch die Corona-Situation zu meistern. Der neue Leiter der Abteilung, Prim. Doz. Dr. René El Attal, ist jedenfalls zufrieden mit der Umstellung, internationale Standards seien damit nun erreicht worden. Sowohl für Patienten als auch für Mitarbeiter würde die neue Abteilung „große Vorteile“ bieten.