Bis zu 37 Grad - und weiter Unwettergefahr

Hohes Unwetterpotenzial in Salzburg und Oberösterreich

Während es bereits in der Nacht auf Dienstag in Vorarlberg und im Grenzgebiet Bayern-Tirol zu Gewittern kommen kann, ist am Dienstagabend auch in Salzburg und Oberösterreich mit steigender Gewittertätigkeit - teils auch wieder mit hohem Unwetterpotenzial - zu rechnen.