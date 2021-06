„Ein Hagelschauer hat unsere Existenz zerstört“

„OÖ Krone“: Ein heftiger Hagelschauer hat am Dienstag Ihren Betrieb zerstört.

Max Eder: Der Hagel hat 20 Minuten lang gedauert, in diesen 20 Minuten wurde meine gesamte Existenz zerstört. 100.000 Bäume sind kaputt, ich kann sie nicht mehr retten. Vor zehn Jahren habe ich den Betrieb übernommen, seither jeden Cent investiert und von Jahr zu Jahr vergrößert. Die Christbaum-Plantage ist mittlerweile zehn Hektar groß. Der Schaden ist schwer zu beziffern, aber es geht sicher in die Millionenhöhe.