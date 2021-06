Schrattenberg erneut von Unwettern getroffen

Schrattenberg bei Poysdorf im niederösterreichischen Bezirk Mistelbach ist am Freitagabend erneut von einem Unwetter geplagt worden. Nachdem in der 834 Einwohner zählenden Gemeinde bereits tags zuvor die Dächer von etwa 250 Objekten von Hagelkörnern durchlöchert worden waren (siehe Video oben), sorgten diesmal große Niederschlagsmengen für Probleme. Viele Gebäude ohne intakte Dachkonstruktion wurden überflutet. Für Bewohner wurde ein Notquartier in der örtlichen Volksschule eingerichtet.