Leistungsstarke Zivilstreifen gegen „Roadrunner“

Starke Zivilstreifen

In der Vorwoche kündigte Innenminister Karl Nehammer die Anschaffung von insgesamt 37 Zivilstreifenfahrzeuge für alle Bundesländer an. Diese Fahrzeuge sind einerseits aufgrund der Modellauswahl nicht sofort als Polizeifahrzeuge erkennbar und andererseits so leistungsstark (zwischen 245 und 310 PS), um damit erfolgreich Raser verfolgen zu können. Diese Fahrzeuge werden künftig auch im Burgenland bei Schwerpunktaktionen eingesetzt.