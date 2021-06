Die SPÖ-Chefin wurde von ihren Genossen gedemütigt

Rendi-Wagner hat in der Corona-Krise mit ihrer fachlichen Kompetenz gepunktet, die jüngsten Umfragen hätten in anderen Parteien wohl für eine positive Stimmung gesorgt. Nicht so in der SPÖ. Hier wird offiziell applaudiert und hinterrücks gestrichen. Das ist nicht nur feig, sondern auch dumm. Denn schon redet die Partei nicht mehr über wichtige wirtschaftliche und soziale Themen, sondern hat sich selbst wieder einmal in die Bredouille gebracht.