Kickl vor der Kür zum neuen FPÖ-Parteichef

Die Parteigremien haben sich schon festgelegt, mit einer Wahl beim außerordentlichen Parteitag der FPÖ soll Herbert Kickl am Samstag nun auch offiziell als Parteichef fungieren. Der seit 7. Juni designierte neue Parteichef tritt damit die Nachfolge Norbert Hofers an. Dieser hatte Anfang Juni nach langen Personaldebatten unter Hinweis auf die Kritik Kickls an seiner Person den Hut geworfen. Neuer Obmann-Stellvertreter wird mit dem außerordentlichen Parteitag in der Arena Nova in Wiener Neustadt Niederösterreichs Landesparteichef Udo Landbauer.