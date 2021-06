Alleine im dunklen Zimmer: So sehr leidet Shiffrin

Vor knapp eineinhalb Jahren verstarb Mikaela Shiffrins Vater bei einem tragischen Unfall. Wie sehr der US-Skistar noch darunter leidet, erzählte er nun in einem Interview. Es gebe Tage, an denen sie sich am liebsten alleine in einem dunklen Schlafzimmer verbarrikadiere möchte, so Shiffrin.