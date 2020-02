Jeff Shiffrin: „Der untypische Ski-Star-Vater“

Und dem Erfolg von Mikaela tat dies keineswegs einen Abbruch. Am 14. Februar 2015 war sie schon zweifache Slalomweltmeisterin und Olympiasiegerin. Der Fachjournalist der „New York Times“ traf sie und ihren Vater an diesem Tag bei der WM in Beaver Creek/Colorado. Nachdem Mika Shiffrin der gefeierte Star von der WM war, sprach er eher mit Jeff. Und erzählte, dass Mikaela einmal mit anderen US-Ski-Stars ein Interview in seinem New Yorker Büro gab. Man aß und trank. Und von all den Jugendlichen war sie die einzige, die ihm beim Abtragen des Geschirrs helfen wollte. Und am Ende nahm sie die Teller der Skifahrer-Kollegen und entsorgte den Müll.