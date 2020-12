Ab 10 Uhr LIVE: Zweiter Damen-RTL in Courchevel

Weniger Fehler machen

Am Plan der österreichischen Technikerinnen ändert die Sonntag-Pause im Sonnenschein nichts. Sie wollen das tolle Samstag-Resultat (fünfin den Top 15) noch einmal steigern. „Ich möchte die Fehler, die mir am Samstag passiert sind, nicht mehr machen. Dann ergibt sich automatisch eine gute Platzierung“, sagt Brunner, die am Samstag Siebente hinter Katharina Liensberger war.