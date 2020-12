Shiffrin unter Tränen: „Ich fuhr nicht alleine“

Das Erste, was die 67-fache Siegerin von Weltcuprennen sagte: „Ich bin so stolz“. Und dann erzählte sie, warum dieser Sieg einen bittersüßen Geschmack hat. Sie sei traurig und stolz zugleich, meinte sie. Beim Rennen sei es sehr schwer gewesen, nach dem toll gelungenen ersten Lauf im zweiten Durchgang sich wieder so stark zu konzentrieren. „Man glaubt es gar nicht, was das für eine Anstrengung ist“, beklagte sich die Slalom-Queen nach dem Sieg.