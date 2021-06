Faszination Tornado: Stürmen auf der Spur

An Plätzen, wo andere am liebsten Reißaus nehmen würden, fühlen sich Tornado-Jäger erst so richtig wohl. Sie sehen sich selbst als ehrenamtliche Wetterbeobachter und vor allem als Warner vor den entfesselten Naturgewalten. Doch was fasziniert jemanden daran, ins „Herz der Finsternis“ vorzustoßen, wo wahre Höllenkräfte am Werk sind? „Meine Liebe zu den Gewittern stammt aus meiner Kindheit und wurde von meinem Vater gespeist sowie von Katastrophenfilmen wie ,Twister‘ inspiriert“, so der Steirer Johannes Kahr.