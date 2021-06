Tschechien: Tote bei Tornado an Österreichs Grenze

Starke Gewitter auch über Österreich

Drückend heiß präsentierte sich der Donnerstag zunächst in Österreich. Gegen 16 Uhr erreichten dann - wie berichtet - mehrere Gewitterzellen weite Teile Österreichs: Besonders betroffen waren unter anderem Wien, Mödling und Mürzzuschlag. „Im 13. Bezirk ist die Hölle los, es donnert gewaltig und waschelt einen See herunter“, so eine Wienerin am Nachmittag. In Linz-Pichling prasselten Hagelkörner so groß wie Golfbälle in die Gärten.