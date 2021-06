Opfer starben, als Tornado Bus von Straße wehte

Dem Erdboden fast gleichgemachte Dörfer, verzweifelte Menschen und mindestens fünf Tote sowie rund 200 Verletzte, etwa 60 von ihnen in Spitälern - das ist die vorläufige Bilanz des verheerenden Unwetters samt Tornado und massivem Hagel in Südmähren in Tschechien. Mehrere der Opfer dürften ums Leben gekommen sein, als der Wirbelsturm am Donnerstagabend einen Bus samt Insassen rund 70 Meter weit in ein Feld schleuderte. Zwei Schwerverletzte wurden von ÖAMTC-Hubschraubern in Krankenhäuser in Wien geflogen - der etwa 50 Jahre alt Buschauffeur und eine 15-Jährige.