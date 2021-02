Airbnb-Vermieter: Paris darf Bußgelder eintreiben

Die Stadt Paris hat in ihrem Kampf gegen den Wohnungsmangel einen weiteren juristischen Sieg gegen Plattformen wie Airbnb errungen. Der Kassationshof erklärte in mehreren am Donnerstag veröffentlichten Urteilen die Genehmigungspflicht für die kurzzeitige Vermietung einer Wohnung an Touristen für verhältnismäßig und gerechtfertigt zur Bekämpfung des Wohnungsmangels. Die Stadt kann jetzt auf Eis gelegte Bußgelder gegen illegale Kurzzeit-Vermieter verhängen.