Innsbrucker Vize-Stadtchef fordert „Soko Airbnb“

„Fehlt an Umsetzung des Regelwerks“

Der schwarze Vizebürgermeister sah zwar eine Verschärfung des Regelwerks im Tiroler Landtag, es fehle ihm in der Landeshauptstadt aber an der Umsetzung. „Eine eigene Sondereinheit zur Kontrolle dieser illegalen Freizeitwohnsitze ist dringend notwendig und muss endlich umgesetzt werden.“