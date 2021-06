Steyrer WC-Dilemma am Bahnhof endlich gelöst

Ab Herbst in Betrieb

Auf Anregung von Gemeinderätin Michaela Frech (Bürgerforum) will SP-Stadtchef Gerald Hackl nun um rund 80.000 Euro einen 12 m² großen Container mit selbstreinigender Toilette - ein Reinigungs-Zyklus soll nicht einmal eine Minute dauern - aufstellen lassen. Ab Juli werden die ersten Leitungen am Gelände des Steyrer Busbahnhofs verlegt, das neue stille Örtchen soll dann ab Herbst in Betrieb gehen.