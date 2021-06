Diese Speisen sorgen jetzt für Abkühlung

Sie essen für Ihr Leben gerne Pizza, aber derzeit bringen Sie solch schwere Speisen einfach nicht runter? Tatsächlich ist es so, dass wir im Sommer weniger Hunger und Appetit haben, als im Winter. Und das hat auch einen Grund, denn: Durch die Aufnahme von Nahrungsmitteln erzeugt unser Körper Energie und gleichzeitig Wärme, um so unsere Körpertemperatur zu regulieren. Nachdem unser Körper aber im Sommer ohnehin aufgrund der höheren Temperaturen erhitzt ist, muss er auch nicht so viel Energie zu sich nehmen. Das heißt: Weniger Bedürfnis nach Nahrung, weniger Hunger.