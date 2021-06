Spendlhofer lässt Israel-Leihe Revue passieren

Sommer, Sonne, Sonnenschein. Lukas Spendlhofer genießt seinen Familien-Urlaub in Kroatien in vollsten Zügen. Nachvollziehbar! Vor allem wenn man bedenkt, wie sehr die letzten Wochen am Nervenkostüm des 29-Jährigen zerrten. Kurz nach dem geschafften Klassenerhalt mit Bnei Sachnin überschlugen sich in Israel die Ereignisse.