„Lost in Random“: Trailer verrät mehr über Story

Electronic Arts hat einen neuen Trailer zu seinem noch heuer für PC und Konsolen erscheinenden Fantasy-Abenteuer „Lost in Random“ veröffentlicht, der mehr über die Hintergrundgeschichte verrät. Gamer begleiten darin Heldin Even und ihren Begleiter Dicey auf ihrer Reise durch das dunkle Königreich Random, in dem die Zukunft jedes Bürgers durch den Wurf eines Würfels bestimmt wird. EA verspricht Begegnungen mit vielen exzentrischen Bewohnern, waghalsige Missionen sowie Kämpfe gegen „verstörende Feinde“.