Putin: US-Botschafter dürfen zurück nach Russland

Möglicher Gefangenenaustausch

Der russische Präsident stellte die Möglichkeit in den Raum, dass „gewisse Kompromisse“ beim Gefangenenaustausch gefunden werden könnten. „Das russische Außenministerium und das US-Außenministerium werden in diese Richtung arbeiten“, sagte der Kreml-Chef. Biden habe dieses Thema in Bezug auf zwei US-Bürger in russischen Gefängnissen angesprochen. Gegen die beiden könnten zwei in den USA verurteilte russischen Staatsbürger ausgetauscht werden.