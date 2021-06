Polizisten stoppen Schlepper nahe der Grenze

„Ich war zufällig in Nikitsch. Als ich stehen geblieben bin, sind die drei Fremden einfach in mein Auto eingestiegen“, behauptete A. Die Flüchtlinge kannten ihn nicht. Sie wussten nur, dass sie von einem Lenker in Nikitsch abgeholt werden. Das habe ihnen jener Schlepper gesagt, der die Syrer zu Fuß über die Grenze gelotst hatte.