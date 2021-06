Einbürgerungs-Streit: Wen würden Migranten wählen?

Manch einer fragte sich ja, warum die SPÖ just in einer heiklen Phase der ÖVP mit Justizvorwürfen und anderen Querelen für raschere Einbürgerungen plädierte - der türkise Klubchef hegt da jedenfalls einen Verdacht: „Die Links-Parteien wollen mittels Masseneinbürgerungen die politischen Mehrheitsverhältnisse im Land ändern“, polterte August Wöginger - und deutete dabei unversehens an, dass er die SPÖ-Idee für schnellere Verleihungen von Pass und Wahlrecht auch ablehnt, weil er glaubt, seine Kanzlerpartei würde dabei verlieren.