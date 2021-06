Maskierter Pistolero beraubte Millionärin (85)

Schauplatz des schockierenden Verbrechens am helllichten Tag war vergangenen Freitag eine noble Adresse in der Rotenturmstraße im Herzen der Bundeshauptstadt. Als die noch rüstige 85-jährige Millionärin nichts ahnend vom Einkauf nach Hause kam und die Wohnung aufsperrte, wurde sie plötzlich von hinten gepackt und in die Räumlichkeiten gedrängt.