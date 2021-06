Erneut weniger positive Selbsttests an Schulen

An den Schulen hat es in der Woche vom vergangenen Freitag bis gestern, Donnerstag, 379 positive Corona-Selbsttests gegeben. Bei 1,9 Millionen (Vorwoche: 2,6 Millionen) durchgeführten Tests wurden laut Bildungsministerium damit um 115 „Treffer“ weniger als in der Vorwoche (494) registriert. Das ergibt eine Quote von 0,02 Prozent.