Video vom Donaukanal: Massen feierten Partynacht

„Eure Sperrstunde könnts euch einmagazinieren“ - so wie ein Twitter-User haben Samstagnacht wohl auch zahlreiche andere junge Menschen gedacht, die am Wiener Donaukanal auch nach 22 Uhr einfach weiterfeiern wollten. Und so kam es, dass nach der offiziellen Gastro-Sperrstunde an die 1000 Feierwütige - ohne Abstand - die Nacht zum Tag machten. Und auch in den anderen Bundeshauptstädten des Landes wurde oftmals gefeiert, als gäbe es kein Corona mehr.